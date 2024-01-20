Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить агрессивные нападения Израиля

МИД Сирии 20 января осудил атаку ВВС Израиля на жилой квартал в Дамаске, в результате которой обрушился дом, погибли и получили ранения мирные граждане.

«Эта варварская агрессия доказывает преступный характер политики израильского оккупационного режима, который своими действиями подрывает безопасность в регионе и несет угрозу всему миру. Сирия требует от Совета Безопасности ООН принять незамедлительные меры, чтобы остановить эти агрессивные нападения и противостоять массовым убийствам гражданского населения, осуществляемым Израилем в секторе Газа», — приводит заявление МИД Сирии агентство SANA.

Отмечается, что Дамаск призвал Совбез ООН выполнить обязанности по поддержанию международного мира и безопасности, а также привлечь к ответственности как политических, так и военных преступников, положив конец «их бесчеловечной и аморальной политике».

Ранее в этот день ЦАХАЛ нанесла удар по Дамаску. Агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности в региональном просирийском альянсе сообщило, что в результате этой атаки погибли четыре представителя КСИР, включая главу информационного отделения.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что число погибших в результате удара ЦАХАЛ возросло до 10. Отмечалось, что среди них — командующий подразделением специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных частей ВС Ирана) в Сирии Юсеф Омид Заде. По данным агентства Tasnim, при ударе ЦАХАЛ погибли четыре военных советника КСИР.

Комментируя удары Израиля по Дамаску, старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин заявил в беседе с «Известиями», что целью атаки ЦАХАЛ была штаб-квартира КСИР.

Отношения между государствами Ближнего Востока обострились после 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.