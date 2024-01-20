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Владельцы танкеров начали подготовку к перебоям с судоходством в Красном море

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Фото: Global Look Press/IMAGO/photo2000
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Участники нефтяного рынка, включая владельцев танкеров, готовятся к затяжным перебоям с судоходством в южной части Красного моря. Об этом 20 января сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что всё больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, теперь арендуется для рейсов по измененным маршрутам. Причиной стали удары США и Британии по хуситам в Йемене, которые «усилили ощущение хаоса в этом районе», уточнила «Газета.Ru».

Как указали участники рынка, чартеры танкеров могут оформляться за месяц до отправления. В сложившейся ситуации всё больше судов арендуют для маршрутов в обход опасной зоны — для рейсов в Азию, а не в Европу. При этом, по данным агентства, несколько партий нефти из Ирака было забронировано для перевозки на танкерах, идущих в обход Африки.

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Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 19 января военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, центральное командование американских вооруженных сил подтвердило эту информацию.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что объекты хуситов в городе Ходейда в Йемене вновь подверглись ударам США и Великобритании.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что силы США нанесли еще три удара по позициям хуситов в Йемене. Отмечается, что это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов. Центральное командование США тогда же сообщило о новом ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.

17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что условием безопасного судоходства в Красном море является прекращение конфликта в секторе Газа.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники 16 января сообщила, что британская нефтегазовая компания Shell приостановила перевозки через Красное море на неопределенный срок из-за опасений дальнейшей эскалации после ударов США и Великобритании по йеменским хуситам. Уточнялось, что мера связана с тревогой компании за безопасность экипажей судов, а также с возможностью масштабного разлива нефти в результате последующих нападений.

В тот же день агентство Bloomberg написало, что США и Великобритания после совершенных ими ударов по объектам хуситов в Йемене могут лишиться страхования своих судов, проходящих через Красное море.

12 января член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти сказал, что движение «Ансар Аллах» будет наносить удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству.

Между тем, член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен 18 января сказал «Известиям», что удары по Йемену приведут к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

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