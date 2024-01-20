Два тела обнаружены на пляжах турецкой Антальи
Два тела были найдены на пляжах в Анталье в Турции. Об этом 20 января сообщила газета Cumhuriyet.
«Тело мужчины было обнаружено на пляже в районе Ташагыл вблизи Манавгата. Одновременно тело найдено на пляже отеля в районе Кызылот», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оба тела сильно разложились, на них только шорты и обувь. Трупы были направлены на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти.
Ранее, 18 января, сообщалось, что тело ребенка, у которого отсутствовала половина тела, нашли на пляже в Аланье. Его отправили в Институт судебной медицины Антальи после осмотра правоохранителей.
12 января в генеральном консульстве РФ в Анталье заявили «Известиям», что спасатели нашли тело пропавшей в турецком Кемере 40-летней российской туристки Надежды Ярыгиной. Причина смерти женщины будет установлена после проведения экспертиз.