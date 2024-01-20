В Нижнем Тагиле СК проверит школу после информации о съеденном хлебе со стеклом

В Нижнем Тагиле следователи проводят проверку информации, согласно которой несколько детей в местной школьной столовой съели хлеб с частицами стекла. Об этом в субботу, 20 января, сообщила пресс-служба СК РФ по Свердловской области на своем сайте.

«Согласно публикациям СМИ, в одной из школ города Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла», — указывается в сообщении.

Как отмечает ведомство, в настоящее время принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, а также определяется, был ли причинен какой-либо вред здоровью детей.

Ранее, 19 января, сообщалось, что в Санкт-Петербурге городское управление Роспотребнадзора начало проведение расследования после отравления 44 человек в школе № 260 Адмиралтейского района города.