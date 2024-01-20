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В Нижнем Тагиле СК проверит школу после информации о съеденном хлебе со стеклом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Нижнем Тагиле следователи проводят проверку информации, согласно которой несколько детей в местной школьной столовой съели хлеб с частицами стекла. Об этом в субботу, 20 января, сообщила пресс-служба СК РФ по Свердловской области на своем сайте.

«Согласно публикациям СМИ, в одной из школ города Нижнего Тагила несколько детей употребляли хлеб, в котором якобы содержались фрагменты стекла», — указывается в сообщении.

Как отмечает ведомство, в настоящее время принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, а также определяется, был ли причинен какой-либо вред здоровью детей.

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