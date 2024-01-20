Представители США и Украины провели проверку поставленного Киеву оружия

США и Украина впервые провели совместную инспекцию переданного Киеву американского вооружения на фоне опасений о возможности его незаконной передачи другим сторонам. Об этом в субботу, 20 января, сообщило минобороны Украины.

«Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами», — говорится в Telegram-канале украинского оборонного ведомства.

По его данным, участниками проверки в одной из воинских частей стали сотрудники отдела оборонного сотрудничества посольства США, службы внутреннего аудита МО Украины и представители украинских вооруженных сил.

В ходе инспекции были проверены серийные номера, техническое состояние и условия хранения поставленной техники. В данный момент идет обработка полученной информации.

В минобороны Украины утверждают, что со стороны представителей США не поступало замечаний. Представители ведомства пообещали, что аналогичные инспекции будут продолжаться.

Ранее, 16 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон пока не готовит новых пакетов военной помощи Украине из-за отсутствия на это бюджетных средств.

11 января генеральный инспектор Пентагона опубликовал доклад, в котором сказано, что министерство обороны США не смогло обеспечить полный контроль над использованием части переданных Киеву вооружений. По состоянию на июнь 2023 года, сумма таковых составила около $1 млрд, указывает Reuters. После публикации Кирби пообещал, что Белый дом добьется большей подотчетности над данными поставками.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.