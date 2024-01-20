Россия стала главным экспортером нефти в Китай, сообщает Reuters. За год наша страна поставила КНР рекордные 107,02 млн т сырья. В 2023 году Москва обошла по объемам продаж Эр-Рияд. Дело в том, что Саудовская Аравия решила поднять цену на свои углеводороды, передает телеканал «Известия». Тогда как Россия продает нефть с большим дисконтом, что привлекает Китай. Но спрос на наше сырье стал так велик, что его стоимость начала расти. В итоге российская нефть пробила ценовой потолок, который установил Запад.

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