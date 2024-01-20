В Белгороде заключили под стражу всех участников нападений на прохожих

Все шесть участников группы, которая нападала на прохожих в Белгороде, снимала это на камеру и выкладывала ролики в Сеть, заключены под стражу. Об этом в субботу, 20 января, сообщил Следственный комитет России.

«В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних. <...> Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что двум фигурантам 17 и 19 лет предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. Остальные обвиняются в совершении хулиганских действий группой лиц, обратила внимание «Газета.Ru».

Кроме того, еще двое 17-летних жителей региона проверяются на причастность к нападениям, добавили в СК.

Ранее, 16 января, в УМВД РФ по Белгородской области сообщили, что в столице региона сотрудники полиции проводят проверку по публикации о совершении подростками противоправных действий. Позднее в тот день в СК РФ рассказали, что в ходе разыскных мероприятий была установлена личность одного из членов группы, им оказался 17-летний местный житель.

Позже, 17 января, в прокуратуре региона уточнили, что группа состояла из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. На тот момент были задержаны только пятеро, один взрослый находился в розыске.

В их отношении возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности»), ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти»), а также ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).