В Петербурге запустили ретроавтобус «По следам блокадных муз»

К 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербурге запустили экскурсионный ретроавтобус «По следам блокадных муз». Корреспондент «Известий» Максим Облендер посетил знаковые места.

Автобус останавливается около Большого Санкт-Петербургского государственного цирка (цирка Чинизелли). Там хранятся фотографии фронтовых выступлений, когда артисты придумывали номера, вошедшие позже в золотой фонд советского цирка.

Транспорт также проезжает Невский проспект, где во время блокады работала парикмахерская. Туда приходили стричься солдаты перед отправкой на фронт и делали прически актрисы перед спектаклями. Здесь также располагался Театр музкомедии, который за все 872 блокадных дня не отменил ни одной премьеры. На Невском проспекте также работал и Театр марионеток. В учреждении поставили в 1942 году пьесу «Юный Фриц» поэта и драматурга Самуила Маршака.

«Вот я держу «Юного Фрица» в руках. Спектакль петрушечный, он был придуман специально в универсальной форме, чтобы можно было играть где угодно — и на сцене, и на улице», — сказал главный режиссер Санкт-Петербургского театра марионеток имени Деммени Эдуард Гайдай.

Еще одна точка экскурсионного маршрута — Исаакиевская площадь и гостиница «Астория». В этих местах в блокаду располагался госпиталь для работников учреждений культуры. В ресторане гостиницы фюрер Третьего германского рейха Адольф Гитлер планировал устроить банкет по случаю взятия Ленинграда.

«Творческие работники, ученые, артисты, писатели. Здесь было немножко потеплее, немножко побольше кормили. По большому счету у людей была возможность немножко восстановиться», — отметила директор по связям с общественностью отеля Наталья Ермашова.

Ранее, 18 января, в Санкт-Петербурге прошла торжественная траурная церемония возложения цветов к монументу героическим защитникам Ленинграда, приуроченная к 80-летию прорыва блокады города. Во время мероприятия также были зажжены Ростральные колонны.

Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была Дорога жизни, проложенная по льду Ладоги.