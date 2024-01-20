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Жога пообещал передать Путину просьбу молодежи Донбасса о встрече

Жога: Путин с удовольствием общается с молодежью
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Сопредседатель избирательного штаба главы государства, кандидата на выборах президента РФ Владимира Путина, спикер Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога передаст российскому лидеру просьбу о встрече с молодежью из Донбасса. Об этом 20 января он заявил на собрании с молодежным активом республики в Шахтерске.

«При следующей встрече с Владимиром Владимировичем я озвучу это предложение. Он с удовольствием встречается с молодежью, с активистами молодежи. Я видел реакцию Владимира Владимировича на молодежь, на их активность, на их рассказы. Я уверен, это было по нему видно, он получал огромное удовольствие от общения», — сказал Жога.

После собрания Жога проведет встречу с работниками и пациентами реабилитационного центра для участников спецоперации в Амвросиевке, а после — с руководством регионального штаба Путина.

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Ранее в этот день состоялась встреча сопредседателей избирательного штаба Путина народного артиста РФ Владимира Машкова и главврача московской больницы № 52 Марьяны Лысенко с гражданами в общественной приемной при штабе. Там Машков сообщил, что с 9 января в приемную избирательного штаба поступило более 12 тыс. предложений и пожеланий россиян.

Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе 21 декабря 2023 года. В нем находятся руководство и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

По данным на 17 января, в поддержку самовыдвижения нынешнего главы государства уже собрано более 2,5 млн подписей. Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил важность народной поддержки для Путина.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

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