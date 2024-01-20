Белоусов сообщил о разработке в РФ нового национального проекта по транспорту

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о разработке нового национального проекта по транспорту. Об этом 20 января он сообщил в беседе с ТАСС в координационном центре правительства России на выставке-форуме «Россия» на ВДХН в Москве.

«Необходимо соблюсти сроки, которые определяются бюджетным циклом. Поэтому уже летом этот национальный проект должен быть сверстан», — сказал Белоусов.

Он отметил, что «Безопасные качественные дороги» и комплексный план развития магистральной инфраструктуры продлятся в рамках нового нацпроекта. По словам Белоусова, разработка последнего необходима, так как нынешний механизм реализации целей недостаточен для решения задач, которые в настоящее время стоят перед Россией, например, переориентация грузопотоков в направлении дружественных стран и растущий объем внутренних перевозок.

Вице-премьер РФ указал, что новый нацпроект должен помочь обозначить мероприятия с опорой на баланс в транспортно-экономической сфере приоритетом, а также обеспечить единую опорную транспортную сеть и главную схему ее развития.

Он подчеркнул, что для осуществления этого у страны есть «колоссальные возможности».

Ранее, 11 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей «Российских железных дорог» (РЖД) является увеличение скорости поездок. Он добавил, что власти выделяют на это средства и постоянно корректируют соответствующие планы, которые, по его словам, будут, безусловно, реализовываться.

До этого, 20 ноября 2023 года, глава государства указал, что четкая работа транспортного комплекса оказывает значительное влияние на качество жизни людей. Российский лидер также призвал сохранять темпы модернизации парка общественного транспорта в регионах, на что, по его словам, уже было выделено 50 млрд рублей.

15 января прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что транспортная отрасль в стране динамично движется вперед, несмотря на введенные западными странами санкции, и обеспечивает регулярные поставки экспортной продукции за рубеж.