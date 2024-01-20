Актрисе Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию. Об этом 84-летняя артистка рассказала «Известиям» 20 января.

По словам актрисы, ей прописали медикаменты для поддержания сердечного ритма.

«Вы знаете, у меня действительно сердце, оно у меня уже давно больное. Я действительно была в госпитале до Нового года, мне просто выбрали медикаменты, чтобы поддерживать ритм сердечный», – сказала актриса.

Женщина рассказала о своем самочувствии и отметила, что давление у нее в норме, но сердечный ритм усиленный из-за мерцательной аритмии.

Актриса рассказала, что у нее, как и у ее мамы, слабое сердце. Говоря о самочувствии, Лужина также отметила, что «пока всё более-менее», она подчеркнула, что «не лежит пластом». 27 января Лужина поедет в Санкт-Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда.

«Поеду в Санкт-Петербург сейчас на мероприятие в честь снятия блокады Ленинграда, потому что я блокадница», — подытожила женщина.

12 декабря 84-летней Лужиной вызывали врачей из-за сердечного приступа. У нее диагностировали нарушения сердечного ритма, но медикам удалось стабилизировать состояние. Тогда актриса рассказывала, что чувствует себя нормально.

Лужина является народной артисткой РСФСР. Она известна по ролям в таких фильмах, как «Вертикаль», «С любимыми не расставайтесь», «Охота на изюбря», «На семи ветрах».