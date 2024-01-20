Иностранцев восхитило видео с кормлением тигра с рук женщиной в России

Тигрица Камри, видео с которой набрало множество просмотров в Сети, страдает слепотой и нуждается в помощи волонтеров. Об этом 20 января рассказала «Известиям» президент АНО «Хоспис для крупных кошек «Дом тигра» Яна Олейник.

Видео, на котором Олейник будит спящую в лесу тигрицу и кормит ее с рук, было опубликовано на страницах хосписа 18 января. После этого оно набрало множество просмотров, в том числе за рубежом. В частности, пользователи соцсети X (бывш. Twitter) с восхищением отметили поступок женщины. По мнению некоторых, кормление хищника с рук «самая русская вещь», которую можно увидеть.

«Мы помогаем подобным котикам жить, лечиться. Перед вами Камрюша — тот самый тигр, который спал в лесу. Камрюша, к сожалению, глухая совершенно. Она очень плохо видит. Камри страдает эпилепсией, поэтому вынуждена получать таблетки два раза в день», — сказала она.

При этом Олейник выразила сожаление в связи с тем, что популярность набрал именно этот ролик, а не кадры, где команда ветеринарных врачей хосписа спасает тиграм жизнь и борется за их здоровье.

Ранее, 2 января, раненую амурскую тигрицу нашли на трассе в Хабаровском крае, при этом водитель скрылся с места происшествия. Позже центр «Амурский тигр» сообщил, что специалисты до последнего боролись за жизнь животного, однако тигрица скончалась.