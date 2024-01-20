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В Кремле пообещали своевременно сообщить о возможном визите Путина в Турцию

Песков о сообщениях в СМИ о визите Путина в Турцию: сообщим своевременно
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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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О визите президента РФ Владимира Путина в Турцию сообщат своевременно. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».

Так, он прокомментировал сообщение турецкой газеты Türkiye о том, что Путин может посетить республику 12 февраля. Издание также написало, что 24 января ожидается визит президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Мы сообщим своевременно», — сказал Песков.

Представитель администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявил агентству, что информация о посещении Путиным страны в эту дату отсутствует, а подобное согласовывается по дипломатическим каналам.

Ранее, 17 января, Песков в ходе брифинга сообщил, что визит президента РФ в Турцию стоит на повестке дня, но точных его сроков нет. Он напомнил, что 14 декабря в ходе прямой линии российский лидер сам сказал, что готов совершить такой визит.

В сентябре прошлого года Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. После встречи в составе делегаций лидеры продолжили обсуждения в узком формате за рабочим обедом. Перед началом переговоров в широком формате они поговорили о зерновой сделке, создании газового хаба, а также экономическом сотрудничестве двух стран.

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