Неизвестный напал на тренера ХК «Нефтехимик» в Нижнекамске

На главного тренера хоккейного клуба «Нефтехимик» Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Об этом сообщает 20 января «Спорт-Экспресс» .

Леонтьев проходил мимо неизвестного мужчины, когда тот толкнул 53-летнего тренера, а затем ударил по голове.

Как сообщает «Газета.Ru», Леонтьев получил несерьезные травмы, ему наложили два шва. Тренер обратился с заявлением в полицию.

Леонтьев работает в «Нефтехимике» с 2021 года. Тренер также работал в «Кристалле», «Ижстали», «Автомобилисте» и «Адмирале».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» после 54 матчей, набрав 53 очка, занимает восьмое место в Восточной конференции. Лидирует «Металлург». «Нефтехимик» проведет следующий матч дома против «Адмирала» 21 января.

Ранее, 16 декабря, во время хоккейного матча турнира Hockey Chance среди команд 2016 года рождения тренер «Крылья Советов» Павел Платонов напал на тренера «Красной машины» Никиту Илларионова. Инцидент произошел в Москве. После этого стало известно, что Платонов отстранен от работы. В «Крыльях Советов» подчеркнули, что считают поведение своего специалиста неприемлемым и не соответствующим этическим нормам. Клуб также принес извинения пострадавшей стороне. Родители воспитанников «Крылья Советов» заступились за своего тренера и рассказали, что причиной такого поступка стали оскорбительные высказывания Илларионова в адрес их детей.