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Неизвестный напал на тренера ХК «Нефтехимик» в Нижнекамске

Тренер «Нефтехимика» Леонтьев пострадал при нападении в Нижнекамске
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Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»
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На главного тренера хоккейного клуба «Нефтехимик» Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Об этом сообщает 20 января «Спорт-Экспресс» .

Леонтьев проходил мимо неизвестного мужчины, когда тот толкнул 53-летнего тренера, а затем ударил по голове.

Как сообщает «Газета.Ru», Леонтьев получил несерьезные травмы, ему наложили два шва. Тренер обратился с заявлением в полицию.

Леонтьев работает в «Нефтехимике» с 2021 года. Тренер также работал в «Кристалле», «Ижстали», «Автомобилисте» и «Адмирале».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» после 54 матчей, набрав 53 очка, занимает восьмое место в Восточной конференции. Лидирует «Металлург». «Нефтехимик» проведет следующий матч дома против «Адмирала» 21 января.

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