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Минсельхоз заявил о запасах семян овощей у аграриев на уровне 2023 года

Минсельхоз: обеспеченность семенами у отечественного АПК — на уровне прошлого года
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Российские аграрии, по данным на 15 января, обеспечены семенами овощей открытого грунта на 60%, что соответствует прошлогоднему уровню. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

При этом подчеркивается, что обеспеченность сельхозпроизводителей материально-техническими ресурсами находится на особом контроле.

В рамках данных мер продолжается подготовка и закупка семенного материала, уточнили в ведомстве. Также в Минсельхозе отметили, что в ходе предстоящей посевной кампании будет сделан акцент на использовании достижений отечественной селекции.

В свою очередь, член правления Национального союза производителей плодов и овощей Ирина Мурашова рассказала РБК, что закупка и подготовка семенного материала будет в активной фазе до конца марта. По ее прогнозу, посевная пройдет штатно, а хорошие урожаи позволят не только обеспечить потребности россиян, но и экспорт.

О нехватке импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной журналистам ранее в этот день сообщили в Астраханской и Волгоградской областях.

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До этого, 16 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития. Глава государства подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность.

В середине декабря 2023 года в ходе «Итогов года» Путин рассказал о программах поддержки сельского хозяйства в России. По его словам, из всего объема помощи, который выделяется государством, 40% идет на поддержку фермерства.

Еще ранее в том же месяце в целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Отмечалось, что мера позволит также поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Ограничение будет действовать по 31 мая 2024 года.

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