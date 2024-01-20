Минсельхоз заявил о запасах семян овощей у аграриев на уровне 2023 года

Российские аграрии, по данным на 15 января, обеспечены семенами овощей открытого грунта на 60%, что соответствует прошлогоднему уровню. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

При этом подчеркивается, что обеспеченность сельхозпроизводителей материально-техническими ресурсами находится на особом контроле.

В рамках данных мер продолжается подготовка и закупка семенного материала, уточнили в ведомстве. Также в Минсельхозе отметили, что в ходе предстоящей посевной кампании будет сделан акцент на использовании достижений отечественной селекции.

В свою очередь, член правления Национального союза производителей плодов и овощей Ирина Мурашова рассказала РБК, что закупка и подготовка семенного материала будет в активной фазе до конца марта. По ее прогнозу, посевная пройдет штатно, а хорошие урожаи позволят не только обеспечить потребности россиян, но и экспорт.

О нехватке импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной журналистам ранее в этот день сообщили в Астраханской и Волгоградской областях.

До этого, 16 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что сельское хозяйство сейчас демонстрирует очень хорошие, уверенные темпы развития. Глава государства подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность.

В середине декабря 2023 года в ходе «Итогов года» Путин рассказал о программах поддержки сельского хозяйства в России. По его словам, из всего объема помощи, который выделяется государством, 40% идет на поддержку фермерства.

Еще ранее в том же месяце в целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Отмечалось, что мера позволит также поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Ограничение будет действовать по 31 мая 2024 года.