Женщина выбросила диван из окна во время стрима в Краснодаре

В Кранснодаре женщина во время стрима выбросила из окна диван, полиция проведет проверку. Об этом 20 января сообщает МВД России по городу.

«В ходе разбирательства будут установлены все обстоятельства возможного инцидента, а также личность женщины, изображенной на видео, и ее действиям дана правовая оценка», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Пользователи в Сети сообщили, что инцидент произошло накануне в доме на улице Кружевной. Женщина вела стрим и решила выбросить мебель с девятого этажа. В соцсетях отмечалось, что в результате никто не пострадал.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Отмечалось, что зрителями таких трансляций чаще всего становятся люди с несформировавшейся психикой и дети.