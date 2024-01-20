Российская армия добилась успеха на донецком направлении в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Die Welt 20 января.

Помимо этого сообщается о тактических успехах РФ в селе Крынки Херсонской области.

«Россия добилась тактического успеха на донецком направлении. <…> Так, русские взяли село Веселое», — сказал корреспондент.

Как сообщили в МО РФ 20 января, за день на купянском направлении были уничтожены 150 военных ВСУ. На краснолиманском направлении российские военные отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины. Потери противника составили 280 военнослужащих, а также около 10 единиц техники. На донецком направлении были отражены четыре атаки противника. Потери украинской стороны составили до 320 человек, а также оружие и автомобили. На херсонском направлении противник потерял до 35 военнослужащих, а также артиллерийскую установку М109 Paladin производства США. Всего удары по противнику были нанесены в 118 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 914 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 705 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 641 единица специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот же день стало известно, что российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов противовоздушной обороны ВСУ в Одессе. Уточняется, что при ударе были применены несколько ракет советских комплексов «Утес» и «Редут» с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой.

14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» рассказал о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра. Глава государства указал, что в Крынках Киев теряет не просто военнослужащих, а элиту — штурмовые отряды. По его словам, ВСУ «пихают людей на истребление» в Крынках, причем сами украинские военнослужащие говорят, что «это дорога в один конец». Это глупо и безответственно, считает президент. При этом он добавил, что потери России там санитарные, а армии РФ выгодно, чтобы ВСУ направляли туда своих солдат.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.