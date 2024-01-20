Видео. Лукашенко рассказал о полученной травме во время колки дров

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Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2023 году
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Хуснуллин заявил о необходимости подготовить программу модернизации ЖКХ
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Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим
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РЖД после гибели Твикса запретит проводникам высаживать животных из поездов
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В Бердянске обнаружили занимавшийся растлением малолетних польско-украинский центр
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На Западе заявили о бесполезности дронов ВСУ из-за мощности РЭБ России
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Посол Барбин раскритиковал планы Дании по блокировке танкеров с нефтью из России
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