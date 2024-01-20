В Новосибирске женщину арестовали за избиение годовалой дочери до смерти

Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в систематическом нанесении побоев своей годовалой дочери, которая впоследствии умерла. Как сообщается 20 января, суд по ходатайству следователя заключил обвиняемую под стражу.

«По версии следствия, в период с июня по август 2021 года женщина, воспитывающая годовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. Кроме того, следователем устанавливаются обстоятельства гибели малолетней, которая скончалась в августе 2021 года. При этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери», — отмечено на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного»).

Следователи установили, что женщина находилась на территории РФ незаконно. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

До этого, в апреле 2023 года, Краснодарский краевой суд приговорил жительницу Краснодара к 17 годам тюремного заключения по делу об истязании и жестоком убийстве пятилетнего сына, а ее муж, пытавшийся переложить вину за гибель ребенка, который приходился ему пасынком, на жену, получил от суда 22 года колонии. По версии следствия, Сергей и Алена Бугорковы занимались регулярными избиениями своего пятилетнего сына, нередко используя для нанесения ударов подручные средства. Ребенок скончался в ночь на 10 июня 2022 года, когда супруги нанесли ему 38 ударов по голове и туловищу деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами.