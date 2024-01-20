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В Стамбуле буровая установка повредила тоннель линии метро

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Фото: соцсети
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Во время строительных работ буровая установка повредила тоннель линии метро Стамбула, которая ведет в новый международный аэропорт к северу от города, жертв нет. Об этом 20 января сообщает турецкая газета Sözcü.

«Буровая установка, принадлежащая строительной компании, работавшей на линии метро, ​​пробила сначала потолок, а затем рельсы. Катастрофу удалось предотвратить в последний момент, когда поезд остановился из-за отключения электросети», — пишет издание.

При этом информация об участке метро, где произошла авария, и время не уточняются.

Кроме того, издание публикует кадры случившегося, на которых можно увидеть торчащий из рельсов бур, пишет «Газета.Ru».

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Линию метрополитена, ведущую к новому аэропорту Стамбула, открыли в январе прошлого года. Как заявлял в начале того месяца министр транспорта и инфраструктуры Турции Адил Караисмаилоглу, M11 станет скоростной и поможет связать воздушную гавань с рядом районов города.

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