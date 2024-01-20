Российские силы на донецком направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ

На донецком направлении отражены четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в субботу, 20 января, в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп <...> ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка Донецкой Народной Республики», — заявили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что противник потерял на этом направлении до 320 военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, на купянском направлении российские подразделения западной группировки войск отразили десять атак штурмовых украинских групп. Здесь потери противника составили до 150 боевиков и два автомобиля.

На краснолиманском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили четыре вражеские атаки, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

Ранее в субботу в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие точными ударами артиллерии уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В этот же день российское оборонное ведомство рассказало, что что гаубица «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области. В ведомстве отметили, что российские артиллеристы вели стрельбу с закрытой огневой позиции высокоточным боеприпасом на дальности до 20 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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