В ОАЭ заявили о риске начала регионального конфликта из-за ситуации в Газе

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) призвали США поддержать немедленное прекращение огня в конфликте в секторе Газа, что поможет быстрее погасить конфликт, иначе в противном случае там начнется еще и региональная война. Об этом 20 января заявила посол ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе.

«Нам нужно гуманитарное прекращение огня сейчас, мы не можем ждать еще 100 дней. Риски высоки, война в Газе явно представляет собой открытую рану и дестабилизирует регион. Время до регионального конфликта истекает», — цитирует ее агентство Bloomberg.

Нуссейбе добавила, что призыв США к прекращению огня будет ключом к разрешению конфликта, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 19 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не поддерживают прекращение огня в секторе Газа, поскольку оно не пойдет на пользу кому-либо, кроме палестинского движения ХАМАС.

Тогда же газета The Washington Post сообщила, что всё больше демократов в сенате США ставят под сомнение стратегию американского президента Джо Байдена в отношении Израиля. Как указала газета, ряд видных демократов предложили или поддержали меры, направленные на привлечение Израиля к ответственности или изменение американской стратегии.

В свою очередь политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов заявил, что начавшийся конфликт Ирана и Пакистана может вызвать волну локальных столкновений и опасен для всего региона. По словам востоковеда, конфликт между Исламабадом и Тегераном возник из-за войны Израиля и ХАМАС. Он полагает, что Соединенные Штаты с помощью Пакистана хотят помешать Ирану поддерживать радикалов из сектора Газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен ракетными ударами между Ираном и Пакистаном, а также усиливающееся противостояние с США на Ближнем Востоке являются производными конфликта в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.