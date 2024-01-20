В КНДР подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских дорам

В КНДР двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам каторжных работ за просмотр южнокорейских дорам. Об этом 19 января сообщила Би-би-си со ссылкой на исследовательский институт South and North Development (SAND).

На предоставленных организацией кадрах можно увидеть, как двух мальчиков заковывают в наручники на стадионе перед сотнями студентов. Судя по маскам на лицах присутствующих, видео могло быть снято в 2022 году в период пандемии COVID-19.

Подростков также публично отчитывают за то, что они не «осознали свои ошибки», обращает внимание «Газета.Ru». Кроме того, закадровый голос в ролике порицает культуру «гнилого марионеточного режима» Южной Кореи, из-за которой мальчики «разрушили свою жизнь».

В январе 2021 года власти Северной Кореи ввели уголовную ответственность за употребление южнокорейского сленга, чтение книг, а также просмотр фильмов и сериалов производства Южной Кореи.