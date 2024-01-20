Российские войска могут уничтожить объекты военной промышленности (ВПК) по всей Украине, в случае, если будут нанесены удары по Крыму. Об этом 19 января написал обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала InfoBRICS.

«Российский ответ на возможные повторные атаки на Крым будет выражаться не в резком изменении ситуации на линии фронта, а в стремительном увеличении количества воздушных ударов по стратегическим объектам на всей территории Украины», — указано в статье.

Журналист предположил, что российская армия нанесет удары по военным объектам Украины, критической инфраструктуре и центрам принятия решений, как она это уже делала после предыдущих попыток Киева обострить ситуацию в зоне спецоперации.

До этого, 17 января, издание The Hill сообщило, что генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, по данным источников, призывают западные страны помочь Украине нанести новый удар по Крымскому мосту. Как отметил 18 января в разговоре с «Известиями» зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, представители коллективного Запада в случае возможной помощи Украине в нанесении ударов по Крыму только подтвердят свои террористические наклонности. При этом он усомнился, что в этот раз западное сообщество поддержит «маниакальные идеи» президента Украины Владимира Зеленского.

В конце декабря 2023 года представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова руководителя ведомства Кирилла Буданова, который летом заявлял, что Крым обязательно должен вернуться в состав Украины силовым путем, назвал подобные заявления элементом информационной борьбы.

Между тем постпред Крымской Республики при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов подчеркнул, что слова Умерова о захвате полуострова являются криком отчаяния.

В сентябре того же года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким. От возмездия их организаторам не скрыться, подчеркнула дипломат.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.