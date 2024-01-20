В Британии вставную челюсть Уинстона Черчилля выставили на торги

Вставную челюсть бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля выставили на аукцион дома The Cotswold Auction Company в английском Челтнеме. Как пишет 19 января The Guardian, зубные протезы в золотой оправе предварительно оценили в сумму от £5 тыс. до £8 тыс.

Отмечается, что в этой вставной челюсти Черчилль произнес речь «Мы будем сражаться на пляжах» во время Второй мировой войны. Считается, что это одна из самых знаменитых речей политика, произнесенная им после вступления Британии в войну.

Всего для политика дантист изготовил несколько экземпляров вставных зубов, с одним из них Черчилля похоронили. Еще один запасной экземпляр хранится в музее Королевского колледжа хирургов в Лондоне. Вставная челюсть, в частности, помогла Черчиллю скорректировать его детскую шепелявость.

Аукцион пройдет 6 февраля. Как прокомментировал глава аукционного дома Лиз Пул, протез Черчилля входит в число самых необычных предметов, которые они когда-либо продавали.

Накануне сообщалось, что знаменитая белая пачка, в которой героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу появлялась в заставке сериала «Секс в большом городе», была продана на аукционе за $52 тыс. (4,6 млн рублей). Примечательно, что художница по костюмам сериала Патриция Филд купила ее всего за $5, заметив ее в корзине уцененных товаров в одном из магазинов Манхэттена.