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Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов

Путин отметил символизм освобождения Новгорода в Великой Отечественной войне
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Российский лидер Владимир Путин в субботу, 20 января, поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области с 80-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, подчеркнув, что это событие не только стало важной вехой в ходе в Великой Отечественной войны, но и приобрело огромное символическое значение.

«Освобождение нашей древней столицы от нацистов стало не только значимой вехой Великой Отечественной войны, но и событием огромного символического, нравственного значения, ведь <…> в Великом Новгороде рождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры», — говорится в поздравлении президента России, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Путин добавил, что священный долг нынешних поколений россиян — хранить историческую правду о подвиге поколения победителей в Великой Отечественной войне, о том, как их единство и сплоченность помогали преодолевать любые трудности.

В этот день в Великом Новгороде на центральной городской площади Победы-Софийской состоялся военный парад, посвященный памятной дате. Он начался в 11:25 — именно в это время над новгородской кремлевской стеной 20 января 1944 года было установлено победное знамя.

В мероприятии приняли участие подразделения Росгвардии, МЧС, полиции, регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также военнослужащие новгородского территориального гарнизона и участники специальной военной операции (СВО).

Открыл парад автомобиль ГАЗ-67. На таких машинах в годы войны развозили по фронтам солдатские письма и документы.

«Месяцы блокады обессмертили душу Ленинграда»
Что писали корреспонденты «Известий» о прорыве немецкого кольца вокруг города на Неве

18 января в Санкт-Петербурге прошла торжественная траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, посвященная 81-й годовщине прорыва блокады города. Во время мероприятия также были зажжены Ростральные колонны. Осада Ленинграда длилась 872 дня и унесла жизни более 1 млн человек. Прорвать кольцо нацистов, стянувшееся вокруг города, удалось с шестой попытки благодаря операции «Искра». Единственным способом доставить продукты в осажденный город была «Дорога жизни», проложенная по льду Ладоги.

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