Депутат Госдумы призвал привлечь выбросившую кота проводницу к уголовному наказанию

Проводница, выбросившая кота, который сбежал из переноски хозяина во время стоянки поезда в Кирове, а позднее был найден мертвым, должна понести наказание по статье Уголовного кодекса РФ за жестокое обращение с животными. На это указал депутат Госдумы Владимир Бурматов в субботу, 20 января.

«Она (проводница. — Ред.) фактически совершила убийство животного. И это уже должно квалифицироваться не как должностное нарушение, а она совершила его, безусловно. <…> Она его выбросила — этого делать она не имела права, и в результате животное погибло», — сказал Бурматов в комментарии «РИА Новости».

По его мнению, действия проводницы могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ.

По мнению депутата, проводница должна была найти хозяина животного и потребовать от него поместить кота в переноску.

Парламентарий добавил, что РЖД должны провести разъяснительную работу со всем персоналом поездов для недопущения подобных последствий в будущем.

В свою очередь, юрист Игорь Зверев в беседе с «Известиями» отметил, что действия проводницы могут квалифицировать по ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ («Несоблюдение требований к содержанию животных»), наказание по которой предусматривает штраф. Кроме того, ее действия могут быть квалифицированы и по статье о жестоком обращении с животными, что предусматривает более серьезное наказание.

Сам владелец животного, отметил также юрист, может в суде доказать имущественный вред и требовать денежной компенсации стоимости животного, а также потребовать возмещения морального вреда и других связанных с происшествием расходов.

Инцидент произошел 11 января. Хозяин кота Эдгар Гайфуллин рассказал, что Твикс ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область к владельцам, но на остановке в Кирове проводница выбросила кота на улицу, поскольку подумала, что у кота нет владельцев, напоминает «Газета.Ru».

При этом в Кировском линейном отделе МВД на транспорте отметили, что кот был выпущен проводницей из вагона из-за невнимательности хозяина, в возбуждении уголовного дела по ст. 330 УК РФ («Самоуправство») было отказано. Там отметили, что потерпевший вправе решить вопрос в порядке гражданского судопроизводства.

19 января юрист и зоозащитник Александр Хаминский рассказал «Известиям», что выбросившую кота одного из пассажиров на мороз проводницу могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»), которая предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. По имеющейся у юриста информации, на животное были оформлены все транспортно-сопроводительные документы.

Комментируя ситуацию, в РЖД 19 января заявили, что сожалеют об инциденте и приносят извинения пассажиру. По данному факту ведется служебное расследование, действиям проводницы дадут соответствующую оценку.