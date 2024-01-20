Видео. В Красноярске крановщик попал в реанимацию после падения крана на ТЭЦ

Видео. В Красноярске крановщик попал в реанимацию после падения крана на ТЭЦ

2024-01-20T11:44:33+03:00

2024-01-20T11:44:33+03:00

2024-01-20T11:44:33+03:00

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