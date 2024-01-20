В Красноярске крановщик попал в реанимацию после падения крана на ТЭЦ

ГСУ Следственного комитета России по Красноярску и Республике Хакасия организовало проверку по факту обрушения башенного крана на площадке территории ТЭЦ-3, в котором находился крановщик. Как сообщили 20 января в ведомстве, процессуальная проверка проводится на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ.

Отмечается, что ЧП произошло утром текущего дня.

«В результате падения крановщик получил травмы различной степени тяжести, пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь, он находится в реанимации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственно-оперативная группа, работающая на месте происшествия, должна будет установить все обстоятельства произошедшего. Для выяснения причины падения крана опрашиваются работники электростанции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, 16 января, мужчина получил смертельные травмы в результате обрушения металлоконструкций на строительном объекте на севере Москвы, на Ленинградском шоссе. Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

До этого, в ноябре, один человек пострадал при падении строительного крана во время разбора комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. Предположительно, опрокидывание произошло из-за перегруза.