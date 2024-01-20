Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в патовой ситуации, украинские солдаты обессилены, а боеприпасов у них недостаточно для отражения атак российских военных. Об этом 19 января заявил в эфире YouTube-канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Украины и общения с украинскими военнослужащими на фронте.

«Я должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. Я поговорил с солдатами на фронте, вчера и сегодня я также поговорил с генералами, политиками. Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я раньше не видел», — сказал Ронцхаймер

По его словам, украинские военные очень устали, поскольку пребывают на поле боя уже два года без предоставления им каких-либо выходных. Кроме того, добавил журналист, отсутствие боеприпасов ставит украинскую армию в безвыходное положение.

«В то же время не хватает боеприпасов. Это значит, что русские атакуют украинских солдат, но тем уже нечем себя защищать», — сказал он.

17 января президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе пожаловался, что в стране есть дефицит БПЛА и снарядов. Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

Ранее, 8 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц. Тогда же французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что они устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта.

Колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) 2 января заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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