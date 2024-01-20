В Крыму отмечают 33-летие референдума 1991 года

Жители Крымского полуострова отмечают знаковую дату — День Республики Крым, в этот день 33 года назад был проведен референдум, на котором крымчане впервые открыто заявили, что их родная земля не должна быть Крымской областью Украины. Однако после распада СССР Киев воспользовался ситуацией и удержал республику под своим контролем еще на 23 года. О том, как принималось данное историческое решение, 20 января рассказал корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Аксенов рассказал, что погода в Крыму сегодня хмурая и ветреная, как и в январе 1991 года. Однако атмосферу праздника это не портит. Автор флага и герба республики Андрей Мальгин показал журналисту документ — бюллетень первого крымского референдума, на котором, как и в 2014 году, жители полуострова выступили за самоидентификацию, возможность говорить на родном языке и автономию, хотя и в составе Украины. На документе 1991 года на это указывали и цвета крымского флага

«Они повторяли российский: белый синий и красный, хоть и в несколько ином порядке. Тем самым крымское сообщество подчеркивало свое желание быть с Россией», — отметил директор ГБУ РК «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин.

По словам ветерана российского движения полуострова Александра Шевцова, символичный в христианстве возраст полуострова — 33 года, говорит о том, что крымская земля переживает период своего самого яркого перерождения.

«Мы не ошиблись в этом выборе, потому что возвращение Крыма в Россию дало очень многое. Далеко за примерами ходить не надо, посмотрите на эту улицу, как она преобразилась!» — отметил участник подготовки к референдумам в Крыму Александр Шевцов, гуляя по Симферополю.

Новый Крым сегодня является символом экономического прогресса для всей страны. Начиная от самой большой в Европе трассы «Таврида», о заканчивая точечным развитием в каждом уголке региона. Население полуострова за последние 10 лет стремительно выросло почти на 100 тыс. человек. Сегодня здесь проживает около 200 различных национальностей, а по количеству межнациональных браков полуостров и вовсе в лидерах по стране.

«Давайте вспоминать чаще лозунг, который написан на гербе Крыма — «Процветание в единстве». Поэтому будем едины в своих стремлениях сделать Россию крепче!» — заметил председатель комитета государственного совета республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.

Для России Крым был и остается главным южным форпостом и, как показывает военная практика последнего времени, неприступной крепостью для врага. А вот для всех россиян это в первую очередь курорт. За последние 10 лет развитие инфраструктуры создало там все условия для путешествий на полуостров и комфортного отдыха у моря — тысячи номеров и гостиниц, отели и кемпинги, новые маршруты и арт-обьекты. Однако, как говорят в Крыму, это только начало новой истории республики.

До этого, 11 января, сообщалось, что более 181 тыс. туристов посетили Крым в новогодние выходные. Средняя загрузка отелей составила 60%, курортных комплексов — 95%. Большинство гостей прибыло в республику по Крымскому мосту. 31% туристов добирались на поездах, еще 19% ехали через новые российские регионы. Как отметили в министерстве курортов и туризма региона, россияне уже планируют отдых в Крыму весной и летом.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.