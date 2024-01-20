Посол Москвы в Копенгагене заявил о нежелании датских компаний уходить из РФ

Оставшиеся и продолжающие работать в России датские компании уходить не собираются. Об этом заявил в субботу, 20 января, посол РФ в королевстве Владимир Барбин.

«Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

При этом, по его словам, руководство Дании пытается вынудить компании уйти с российского рынка и именно с этой целью инициировало прекращение с 1 января 2024 года действия соглашения об избежании двойного налогообложения.

Ранее, в декабре прошлого года, газета The New York Times, ссылаясь на проведенный финансовый анализ, написала, что покинувшие российский рынок иностранные компании потеряли более $103 млрд. Как отмечалось, западные аналитики полагали, что уход западных компаний «поможет задушить российскую экономику», но Москва превратила бойкот западного бизнеса в статью дохода. Издание уточнило, что большинство иностранных компаний продолжают работу в России, не желая терять вложенные за десятилетия средства.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановил деятельность на территории РФ. Решения были связаны в том числе с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Однако многие компании уже вернулись на российских рынок.