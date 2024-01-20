Прокуратура начала проверку по факту избиения школьника в Хабаровске

Прокуратура Хабаровска 20 января начала проверку после размещенного в местных социальных сетях видеоролика, на кадрах которого учащийся лицея «Ступени» наносит телесные повреждения своему однокласснику.



«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано в Telegram-канале ведомства.

В видеоролике, который появился в хабаровских пабликах, ученик 5-го класса жестоко избивает на перемене одноклассника, пришедшего в лицей недавно.

Инцидент также попал в поле зрения сотрудников полиции Хабаровска, которые также начали проведение проверки. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, указала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

До этого, в октябре, в Хабаровском крае Следственный комитет (СК) России начал проверку руководства школы № 16 в поселке Заветы Ильича из-за появившегося видео, на котором избивают и унижают детей. На кадрах третьеклассник жестоко избил сверстника, перекинув его через плечо, чтобы тот ударился о пол.

Ранее, 22 октября, после серии драк в одной из школ подмосковных Химок возбудили уголовное дело о хулиганстве и халатности. Ученики школы 11 сентября беспричинно избили своего сверстника, причинив телесные повреждения головы и туловища.