Президент США Джо Байден заявил, что ожидает сделки по Украине и защите границы США в сенате на следующей неделе. Об этом сообщило 19 января агентство Reuters.

«Байден в пятницу дал понять, что он надеется на то, что соглашение по границе США и Мексики может быть выработано на следующей неделе, по крайней мере в сенате, контролируемом демократами, и заявил, что готов принять «масштабные изменения», — передает агентство.

В материале напоминается, что республиканцы в конгрессе заблокировали экстренное финансирование Украины в попытке продвинуть новую политику безопасности вдоль границы США и Мексики. Они обвиняют администрацию Байдена в притоке иммигрантов в США.

«Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то решить, по крайней мере в сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет», — сказал Байден, выступая перед мэрами американских городов, собравшимися в Белом доме.

В тот же день колумнист Джош Рогин в своей статье для The Washington Post написал, что перспективы принятия компромиссного соглашения по Украине и миграционной политике палатой представителей конгресса США «в этом месяце близки к нулю, а в ближайшие месяцы еще меньше». Он указал на то, что в возглавляемой республиканцами палате представителей всё зависит от ее спикера Майка Джонсона, который подчиняется экс-президенту США Дональду Трампу. При этом становится всё более очевидным, что у Джонсона «нет ни реального плана, ни политического стимула для достижения компромисса ни по одному из вопросов»

По мнению колумниста, установление «экстремистских стандартов» для иммиграционной реформы было частью плана сторонников Трампа по уничтожению помощи Украине.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и других нужд 6 декабря. В обмен на уступки по законопроекту они потребовали изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.