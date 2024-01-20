Реклама
Прямой эфир
Мир
NBC предрек Киеву поражение в течение нескольких месяцев без помощи США
Мир
Демократы поставили под сомнение стратегию Байдена по Израилю
Мир
Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки
Мир
На Украине в упреке странам Запада назвали «успешным» контрнаступление ВСУ
Мир
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2023 году
Мир
Три человека погибли в результате стрельбы в американском Балтиморе
Армия
Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на участке Сватово – Кременная
Мир
Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим
Мир
Минимум 13 человек погибли из-за пожара в китайской провинции Хэнань
Армия
Десантники ВС РФ с помощью FPV-дронов заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Армия
«РИА Новости» сообщило об ударе ВС РФ по украинским комплексам ПВО в Одессе
Происшествия
На МКАД столкнулись около десяти автомобилей
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
Эксперт по аэроразведке предрекла Киеву проблемы из-за прорывных дронов РФ
Мир
В США пытаются выделить дополнительные деньги на закупку снарядов
Сюжет:

Байден понадеялся на скорую сделку по защите границы США и помощи Украине

Байден ожидает сделки по Украине и защите границы США на следующей неделе
0
Фото: Global look press/Chris Kleponis - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден заявил, что ожидает сделки по Украине и защите границы США в сенате на следующей неделе. Об этом сообщило 19 января агентство Reuters.

«Байден в пятницу дал понять, что он надеется на то, что соглашение по границе США и Мексики может быть выработано на следующей неделе, по крайней мере в сенате, контролируемом демократами, и заявил, что готов принять «масштабные изменения», — передает агентство.

В материале напоминается, что республиканцы в конгрессе заблокировали экстренное финансирование Украины в попытке продвинуть новую политику безопасности вдоль границы США и Мексики. Они обвиняют администрацию Байдена в притоке иммигрантов в США.

«Я думаю, на следующей неделе мы сможем что-то решить, по крайней мере в сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет», — сказал Байден, выступая перед мэрами американских городов, собравшимися в Белом доме.

Зашли в тупик: в США не могут согласовать дальнейшую помощь Киеву
Республиканцы связали вопрос поддержки Украины с темой противодействия нелегальной миграции в США

В тот же день колумнист Джош Рогин в своей статье для The Washington Post написал, что перспективы принятия компромиссного соглашения по Украине и миграционной политике палатой представителей конгресса США «в этом месяце близки к нулю, а в ближайшие месяцы еще меньше». Он указал на то, что в возглавляемой республиканцами палате представителей всё зависит от ее спикера Майка Джонсона, который подчиняется экс-президенту США Дональду Трампу. При этом становится всё более очевидным, что у Джонсона «нет ни реального плана, ни политического стимула для достижения компромисса ни по одному из вопросов»

По мнению колумниста, установление «экстремистских стандартов» для иммиграционной реформы было частью плана сторонников Трампа по уничтожению помощи Украине.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и других нужд 6 декабря. В обмен на уступки по законопроекту они потребовали изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024