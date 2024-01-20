Тело мужчины со сломанной челюстью и черепом нашли у больницы в Колпино

На пороге больницы № 33 в Колпино нашли тело мужчины с множественными переломами. Об этом в субботу, 20 января, сообщил источник «Известий».

Труп был найден рано утром накануне, 19 января.

«Тело нашли с переломом нижней челюсти, свода черепа и открытым переломом левой руки», — рассказал источник, добавив, что погибший был прописан в Мурино Ленинградской области.

Тело было направлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Также 19 января в Москве в квартире дома на улице 1-й Курьяновской обнаружили тела женщины и ее 13-летнего внука. По данным главного следственного управления СК России по городу, видимых признаков насильственной смерти женщины 1959 года рождения и ее внука 2010 года рождения нет. Кроме того, дочь женщины доставили в столичную больницу, ей потребовалась медицинская помощь, добавило ведомство.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.