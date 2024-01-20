Появились кадры последствий обстрела Горловки со стороны ВСУ

В распоряжении «Известий» 20 января появились кадры последствий обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, что в одном из зданий после обстрела оказались выбиты стекла. Также пол одной из квартир усеяли осколки и фрагменты обрушившихся конструкций.

Помимо этого, повреждения получили и несколько припаркованных на улице автомобилей.

Ранее в этот день мэр Горловки Иван Приходько заявил, что несколько мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ. В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВФУ выпустили по Горловке сначала 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО), затем еще пять ракет и 12 кассетных снарядов калибром 155 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.