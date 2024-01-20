Стоматолог перечислил ухудшающие состояние зубов продукты

Сладкая, кислая, а также углеводная и чрезмерно твердая пища может неблагоприятно сказаться на здоровье зубов человека. Об этом 20 января в беседе с «Газетой.Ru» рассказал главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», к.м.н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

«Твердые продукты могут как травмировать мягкие ткани, так и привести к сколам эмали. Слишком горячая или холодная пища может спровоцировать гиперчувствительность зубов и десен, оставить ожог», — отметил он.

По словам врача, сильные перепады температур негативно влияют на зубную эмаль, приводя порой к появлению на ней микротрещин.

Кроме того, Дахкильгов указал, что такие продукты, как картофель, макароны, каши, а также хлебобулочные изделия при разжевывании разлагаются на сахара, а это, в свою очередь, служит питанием для бактерий, которые вызывают кариес на зубах.

Помимо этого, хирург-имплантолог подчеркнул, что для поддержания здоровья зубов важно не забывать и о наличии витаминов в рационе питания.

«Например, недостаток витамина С может привести к воспалительным болезням десен, нехватка витамина Д приводит к недостаточному усвоению кальция, дефицит витамина К также отрицательно сказывается на процессе усвоения кальция», — пояснил он.

Как добавляет эксперт, другими способами сохранить свои зубы в хорошем состоянии являются элементарные правила ежедневной гигиены полости рта, а также профессиональная чистка зубов хотя бы раз в полгода у специалистов.

Ранее, 20 ноября, стоматолог медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова перечислила последствия затягивания с лечением кариеса. В частности, если вовремя не вылечить кариес, в зубе образуется обширное поражение и может даже дойти до того, что он станет полым внутри, у него будут разрушены стенки. Такой зуб уже может не получиться спасти.