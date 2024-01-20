МЧС развернет пункт обогрева на трассе М-12 в Татарстане

МЧС России развернет пункт обогрева с питанием на 720-м километре трассы М-12 «Восток» в Татарстане. Об этом 20 января сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В Татарстане сотрудники МЧС России продолжают работать на заснеженных трассах. Специалисты ведомства на снегоходе объезжают еще не расчищенные от снега участки дорог: предлагают водителям и пассажирам горячее питание; при необходимости отвозят граждан в пункт обогрева. Тяжелой техникой буксируют завязшие в сугробах авто», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на автодороге М-7 «Волга» в настоящий момент работают 43 стационарных пункта обогрева и питания.

Как указали в ведомстве, в регионе по-прежнему ограничено движение на федеральных дорогах М-7 «Волга» и М-12 «Восток».

Ранее, 19 января, движение по трассе М-12 «Восток» на территории Республики Татарстан вновь было перекрыто для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий. В пресс-службе «Автодора» объяснили, что из-за холмистой местности снег на дорогу метет с полей, засыпая ее в считаные минуты.

Также глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что специальные снегозащитные ограждения планируется установить на трассе М-12 «Восток», которая сейчас соединяет Москву и Казань.

17 января «Автодор» сообщал, что из-за сильного снегопада с ветром было перекрыто движение по трассе М-12 от Канаша до Шали. Вечером того же дня движение на участке 684–836-го км открыли в обоих направлениях.