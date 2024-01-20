Реклама
Прямой эфир
Мир
Украине предрекли поражение в конфликте без помощи США
Мир
Демократы поставили под сомнение стратегию Байдена по Израилю
Мир
Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки
Мир
На Украине в упреке странам Запада назвали «успешным» контрнаступление ВСУ
Мир
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в 2023 году
Мир
На Западе заявили о фатальной ошибке в отношении Путина
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили американскую БМП Bradley на донецком направлении
Мир
Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим
Мир
Минимум 13 человек погибли из-за пожара в китайской провинции Хэнань
Армия
Десантники ВС РФ с помощью FPV-дронов заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Армия
«РИА Новости» сообщило об ударе ВС РФ по украинским комплексам ПВО в Одессе
Мир
В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила САУ «Гвоздика» ВСУ на правом берегу Днепра
Мир
Эксперт по аэроразведке предрекла Киеву проблемы из-за прорывных дронов РФ
Мир
В США пытаются выделить дополнительные деньги на закупку снарядов

Россиянам рассказали о способе законно списать долги

Юрист Габбасов: законно долги можно списать с помощью дисконта
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юрист по решению проблем с кредитной историей, руководитель компании «ТрастФинанс» Фаиль Габбасов 20 января рассказал, что процедура банкротства с целью списания долгов подходит далеко не всем.

В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что банкротство может быть нежелательным, если официальный доход гражданина довольно высок или у него есть недвижимость, автомобиль и другие активы, которые он не готов потерять. Также есть должности, которые несовместимы с банкротством. Габбасов посоветовал не прибегать к этой процедуре тех, кто планирует часто выезжать за границу, намерен обратиться за новым займом в ближайшем будущем или же просто не желает портить репутацию в результате этой финансовой процедуры.

Помимо этого, эксперт отметил, что существуют категории лиц, которым в банкротстве будет отказано. Например, физические лица с судимостью в экономической сфере, которые применяли для личного обогащения и/или получения займов различные мошеннические схемы или уже проходили банкротство либо реструктуризацию долга в последние 5 лет.

Альтернатив банкротства физических лиц (БФЛ) в России не так много, но они всё-таки существуют. По словам юриста, можно рефинансировать или полностью погасить существующую задолженность, но старые долги, как правило, перепродаются коллекторским фирмам. Таким образом, денежные обязательства лишь возрастают, и выбраться из долговой ямы с каждым днем становится сложнее.

Еще можно выкупить долг со значительной скидкой напрямую либо через третье физическое или юридическое лицо. В таком случае, если дол был продан коллекторской фирме, она покупает право требования, но при этом не за все 100% от суммы долга. Тогда человек обращается к этой организации и пытается с ней договориться. Официально это будет выглядеть как досудебное мировое соглашение: человек связывается с банковской организацией, которой он отныне должен, и уже с ней договаривается о скидке. Так можно получить скидку порядка 50%. Однако коллекторы, купившие долг, обычно начисляют еще и собственный процент. Поэтому Габбасов подчеркнул, что чем раньше вы вступите в переговоры, тем большим успехом они могут увенчаться.

Договориться на дисконт можно как самостоятельно, так и с привлечением друзей, родственников или третьего юрлица. Выкуп задолженности занимает время от нескольких недель до нескольких месяцев. Юрист указал, что главное — это полностью открытый, прозрачный и безопасный процесс, так же, как и банкротство. Все долги, которые человек выплатил, отобразятся в его кредитной истории как полностью погашенные, поэтому он сможет беспрепятственно пользоваться кредитными продуктами и в будущем.

Банкротство для физических лиц через МФЦ: новые условия оформления
Поправки упростят процедуру для пенсионеров и женщин в декрете

Ранее, 1 октября, экономист Михаил Беляев рассказал, что при оформлении гражданином банкротства изъятию будет подлежать всё имущество, кроме единственной жилплощади, лекарств, средств получения дохода и еще ряда категорий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024