Россиянам рассказали о способе законно списать долги

Юрист по решению проблем с кредитной историей, руководитель компании «ТрастФинанс» Фаиль Габбасов 20 января рассказал, что процедура банкротства с целью списания долгов подходит далеко не всем.

В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что банкротство может быть нежелательным, если официальный доход гражданина довольно высок или у него есть недвижимость, автомобиль и другие активы, которые он не готов потерять. Также есть должности, которые несовместимы с банкротством. Габбасов посоветовал не прибегать к этой процедуре тех, кто планирует часто выезжать за границу, намерен обратиться за новым займом в ближайшем будущем или же просто не желает портить репутацию в результате этой финансовой процедуры.

Помимо этого, эксперт отметил, что существуют категории лиц, которым в банкротстве будет отказано. Например, физические лица с судимостью в экономической сфере, которые применяли для личного обогащения и/или получения займов различные мошеннические схемы или уже проходили банкротство либо реструктуризацию долга в последние 5 лет.

Альтернатив банкротства физических лиц (БФЛ) в России не так много, но они всё-таки существуют. По словам юриста, можно рефинансировать или полностью погасить существующую задолженность, но старые долги, как правило, перепродаются коллекторским фирмам. Таким образом, денежные обязательства лишь возрастают, и выбраться из долговой ямы с каждым днем становится сложнее.

Еще можно выкупить долг со значительной скидкой напрямую либо через третье физическое или юридическое лицо. В таком случае, если дол был продан коллекторской фирме, она покупает право требования, но при этом не за все 100% от суммы долга. Тогда человек обращается к этой организации и пытается с ней договориться. Официально это будет выглядеть как досудебное мировое соглашение: человек связывается с банковской организацией, которой он отныне должен, и уже с ней договаривается о скидке. Так можно получить скидку порядка 50%. Однако коллекторы, купившие долг, обычно начисляют еще и собственный процент. Поэтому Габбасов подчеркнул, что чем раньше вы вступите в переговоры, тем большим успехом они могут увенчаться.

Договориться на дисконт можно как самостоятельно, так и с привлечением друзей, родственников или третьего юрлица. Выкуп задолженности занимает время от нескольких недель до нескольких месяцев. Юрист указал, что главное — это полностью открытый, прозрачный и безопасный процесс, так же, как и банкротство. Все долги, которые человек выплатил, отобразятся в его кредитной истории как полностью погашенные, поэтому он сможет беспрепятственно пользоваться кредитными продуктами и в будущем.

Ранее, 1 октября, экономист Михаил Беляев рассказал, что при оформлении гражданином банкротства изъятию будет подлежать всё имущество, кроме единственной жилплощади, лекарств, средств получения дохода и еще ряда категорий.