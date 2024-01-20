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Демократы поставили под сомнение стратегию Байдена по Израилю

WP: всё больше демократов сомневаются в стратегии Байдена по Израилю
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Всё больше демократов в сенате США ставят под сомнение стратегию американского президента Джо Байдена в отношении Израиля. Об этом 19 января сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, что общее число соавторов инициативы, которая обусловит оказание помощи Израилю соблюдением им норм международного права, достигло 18.

Как указала газета, ряд видных демократов предложили или поддержали меры, направленные на привлечение Израиля к ответственности или изменение американской стратегии.

«Некоторые союзники Байдена… сомневаются в подходе президента отчасти потому, что Израиль продолжает отказывать ему в просьбе предоставить больше помощи отчаявшемуся и голодному населению», — говорится в статье.

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Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США по-прежнему не поддерживают прекращение огня в секторе Газа, поскольку оно не пойдет на пользу кому-либо, кроме палестинского движения ХАМАС.

Байден в ходе своей беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 19 января допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешнем руководстве Израиля.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса. Также он подчеркнул и необходимость реформирования руководства Палестинской автономии так, чтобы она работала на благо граждан.

В тот же день пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден 17 января обсудит с лидерами конгресса США свои запросы по поводу национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю.

3 января газета Politico написала, что 17 сотрудников предвыборного штаба Байдена составили обращение к президенту и призвали к долговременному прекращению огня в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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