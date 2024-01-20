Двое детей пострадали в результате ДТП в Хабаровске

На севере Хабаровска двое детей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием двух иномарок. Об этом в субботу, 20 января, сообщила прокуратура Хабаровского края в своем Telegram-канале.

«Днем 20 января на улице Шелеста в городе Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Prius и Nissan AD», — говорится в сообщении.

Пострадавшие дети были сразу же доставлены в местное медицинское учреждение.

19 января сообщалось о двух девушках, которые погибли в ДТП в Краснодарском крае. Столкновение двух автомобилей Lada Kalina произошло на 10-м км автотрассы Армавир – Успенское – Невинномысск. По данным Госавтоинспекции, 23-летний водитель одной из машин при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения в разрешенном для этого месте, где столкнулся с ехавшей навстречу другой Lada Kalina, за рулем которой находился 19-летний автомобилист.