В Великобритании занимающаяся помощью Украине волонтерская организация обратилась с просьбой к правительству Соединенного Королевства предоставить Киеву лодки, на которых обычно перевозят мигрантов через пролив Ла-Манш. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на анонимного британского чиновника.

Когда волонтерская организация Mission Ukraine обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить такие лодки Украине, британские пограничные службы указали, что это не представляется возможным.

«Большинство лодок непригодно для перепродажи или для повторного выхода в море, потому что они пребывают в очень плохом состоянии», — отмечалось в ответе британских официальных лиц представителям организации.

Между тем 20 января отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер сообщил, что западные страны едва ли смогут передать Украине такое оружие, которое будет способно переломить ход боевых действий в пользу Киева, несмотря на отчаянное положение украинского лидера Владимира Зеленского.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Известиями» указала на то, что Европейский союз (ЕС) поддерживает Украину только на словах.

Также 19 января издание Die Welt сообщило, что немецкий министр обороны Борис Писториус отказался увеличить военную помощь Украине, так как, по его словам, Германия внесла самый большой вклад из всех стран Евросоюза, и теперь очередь за другими.

Ранее, 17 января, канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь победы России, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине. Однако в тот же день стало известно, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

1 января президент России Владимир Путин отметил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.