Артиллеристы 1-го армейского корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin на донецком направлении. Об этом в субботу, 20 января, сообщил командир российского артиллерийского расчета с позывным Рысь.

«Также был случай, когда одним снарядом с первого выстрела было уничтожено 27 единиц пехоты (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — указал он в беседе с ТАСС.

Российский военнослужащий добавил, что корректировка огня велась при поддержке разведки ВС РФ с воздуха.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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