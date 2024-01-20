Реклама
Прямой эфир
Мир
Минэк ФРГ спрогнозировал низкие темпы роста экономики
Интернет и технологии
Корпорация Microsoft обвинила РФ в якобы взломе учетных записей руководства
Армия
Десантники ВС РФ с помощью FPV-дронов заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Армия
Группировка «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ на купянском направлении
Наука и техника
В NASA назвали причину провала миссии лунного модуля Peregrine
Мир
Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим
Мир
Минимум 13 человек погибли из-за пожара в китайской провинции Хэнань
Мир
Экс-разведчик Риттер усомнился в передаче Западом Киеву существенного вооружения
Мир
США сообщили об ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене
Мир
Слова Кулебы сочли признанием в нежелании заботиться о жизни украинцев
Мир
В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского
Мир
МАГАТЭ обнаружило мины на периферии территории Запорожской АЭС
Мир
Два британских военных корабля столкнулись на базе в Бахрейне
Мир
В Белом доме выступили против прекращения огня в Газе
Мир
Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии
Сюжет:

Группировка «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ на купянском направлении

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 20 января сообщил, что российские военные отразили четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны, усиленной бронетехникой, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Зыбинский, потери ВСУ составили до 30 человек живой силы и три пикапа. Также расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» уничтожил два танка Т-64, а расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады украинских боевиков.

Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль
Бои за город шли больше полутора лет

Ранее, 19 января, Минобороны РФ сообщило, что за неделю на купянском направлении потери ВСУ составили более 560 военнослужащих, 10 танков, по восемь боевых бронированных машин и орудий полевой артиллерии, 26 автомобилей. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов. В течение недели отражено 25 атак штурмовых групп в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области.

18 января Зыбинский заявил, что российские военные отразили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024