Группировка «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 20 января сообщил, что российские военные отразили четыре контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили четыре контратаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны, усиленной бронетехникой, в районах Табаевки, Крахмального и Синьковки», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Зыбинский, потери ВСУ составили до 30 человек живой силы и три пикапа. Также расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» уничтожил два танка Т-64, а расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» нанес удар по пункту временной дислокации 41-й механизированной бригады украинских боевиков.

Ранее, 19 января, Минобороны РФ сообщило, что за неделю на купянском направлении потери ВСУ составили более 560 военнослужащих, 10 танков, по восемь боевых бронированных машин и орудий полевой артиллерии, 26 автомобилей. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов. В течение недели отражено 25 атак штурмовых групп в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области.

18 января Зыбинский заявил, что российские военные отразили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на купянском направлении.

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