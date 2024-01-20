Специалист рассказал о способе отключить встроенную слежку от Google

Руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов 20 января рассказал, как отключить встроенную слежку от Google.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что алгоритмы Google отслеживают информацию на устройствах под управлением Android, а потом предлагают рекламу электроники тем, кто посещал соответствующие магазины или просто обсуждал возможные покупки.

По словам специалиста, отключение шпионских функций смартфона сделает окружение безопаснее, уменьшит расход батареи и ускорит работу гаджета. Для этого надо перейти в настройках в разделы «Безопасность» или «Конфиденциальность», во вкладке «Разрешения приложений» или «Местоположение» в списке приложений найти те, которым вы хотите отключить доступ к местоположению или слежку. Также можно открыть конкретное приложение и найти опцию «Местоположение» или «Разрешение на доступ к местоположению» и запретить слежку.

Степанов указал, что некоторые приложения, включая скачанные из неофициальных источников, могут отслеживать действия пользователя и данные в других приложениях. Эксперт посоветовал проверить в настройках, у каких сервисов есть доступ к «Специальным возможностям». Кроме того, можно использовать веб-браузеры или приложения, которые блокируют слежку и отслеживающие файлы, такие как блокировщики рекламы, VPN или приложения для управления приватностью, подытожил эксперт.

Ранее, 28 ноября, эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал, что шпионское ПО на смартфоне бывает довольно сложно распознать, однако несколько способов выявить «сталкерский» софт всё же есть. Самый легкий и надежный метод — установить программу-антивирус. Такое приложение просканирует устройство и оповестит владельца гаджета в том случае, если будет найдено сомнительное ПО.