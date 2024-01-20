Эксперт по аэроразведке предрекла Киеву проблемы из-за прорывных дронов РФ

Российские инженеры разрабатывают новейшие дроны, которые могут принести Киеву большие проблемы. Такое заявление 18 января сделала директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в ходе беседы с журналисткой Натальей Мосейчук на ее YoutTube-канале.

«Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение», — рассказала Берлинская.

По ее словам, наибольшую угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют именно новейшие системы наведения и навигации российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Захват целей будет доведен практически до автоматизма. Берлинская назвала это вызовом.

19 января бойцы Росгвардии впервые применили комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Ранее, 14 января, в Минобороны России сообщили, что на танках Армии России в зоне проведения СВО начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Новинка представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов, в него также встроена особая система сканирование окружающего пространства, она определяет наличие БПЛА, уточнили в ведомстве.

В тот же день Минобороны сообщало, что представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) передали партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».