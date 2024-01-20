Реклама
Прямой эфир
Мир
Минэк ФРГ спрогнозировал низкие темпы роста экономики
Мир
Экс-премьеру Молдавии грозит семь лет тюрьмы за отмывание денег
Мир
NYT узнала о поддержке Трампа популярным республиканцем Скоттом
Мир
Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
Наука и техника
В NASA назвали причину провала миссии лунного модуля Peregrine
Мир
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной цели
Мир
Борис Джонсон предрек военную помощь Киеву в случае победы Трампа
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в Махачкале
Мир
США сообщили об ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене
Мир
Слова Кулебы сочли признанием в нежелании заботиться о жизни украинцев
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке
Мир
МАГАТЭ обнаружило мины на периферии территории Запорожской АЭС
Мир
Два британских военных корабля столкнулись на базе в Бахрейне
Мир
В Белом доме выступили против прекращения огня в Газе
Мир
Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии
Сюжет:

Эксперт по аэроразведке предрекла Киеву проблемы из-за прорывных дронов РФ

Украинский эксперт по аэроразведке Берлинская испугалась прорывных дронов России
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские инженеры разрабатывают новейшие дроны, которые могут принести Киеву большие проблемы. Такое заявление 18 января сделала директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в ходе беседы с журналисткой Натальей Мосейчук на ее YoutTube-канале.

«Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение», — рассказала Берлинская.

По ее словам, наибольшую угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют именно новейшие системы наведения и навигации российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Захват целей будет доведен практически до автоматизма. Берлинская назвала это вызовом.

Сколько вешать в дронах: как расширилась линейка БПЛА к 2024 году
Российская промышленность освоила производство всех типов беспилотников

19 января бойцы Росгвардии впервые применили комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Ранее, 14 января, в Минобороны России сообщили, что на танках Армии России в зоне проведения СВО начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Новинка представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов, в него также встроена особая система сканирование окружающего пространства, она определяет наличие БПЛА, уточнили в ведомстве.

В тот же день Минобороны сообщало, что представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) передали партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024