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В США пытаются выделить дополнительные деньги на закупку снарядов

Politico: в США лоббисты продвигают выделение денег на закупку боеприпасов
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Фото: TASS/IMAGO/Jürgen Ritter
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Американские законодатели и лоббисты продвигают выделение дополнительных денег на закупку боеприпасов для нужд военных США из-за активного использования ресурсов в борьбе с йеменским движением хуситов «Ансар Аллах» в Красном море. Об этом 19 января сообщает газета Politico.

«Законодатели продавливают еще больше денег на ракеты в разгар противостояния в Красном море», — говорится в публикации.

Отмечается, что ряд политиков, а также военно-морские силы (ВМС) США стремятся включить дополнительные средства в запрос президента страны Джо Байдена на цели национальной безопасности, который обсуждается в сенате.

Как указала газета, из-за высокой интенсивности использования дорогостоящих боеприпасов в Красном море у военных США иссякают запасы вооружений, которые могут потребоваться в возможном противостоянии с Китаем.

«Безумие и идиотизм США и Великобритании сыграли против них же самих»
Член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммад аль-Бухейти — о потерях выступающей против Йемена коалиции и конце блокады Красного моря

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. Так, 19 января военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, центральное командование американских вооруженных сил подтвердило эту информацию.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что объекты хуситов в городе Ходейда в Йемене вновь подверглись ударам США и Великобритании.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что силы США нанесли еще три удара по позициям хуситов в Йемене. Отмечается, что это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов.

В ночь на 20 ноября центральное командование США сообщило о новом ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Как указали в ведомстве, это сделает международные воды безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.

До этого, 18 января, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о нападении на судно в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» 19 января заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен 18 января сказал «Известиям», что удары по Йемену приведут к дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта.

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