Реклама
Прямой эфир
Мир
Минэк ФРГ спрогнозировал низкие темпы роста экономики
Мир
Экс-премьеру Молдавии грозит семь лет тюрьмы за отмывание денег
Мир
NYT узнала о поддержке Трампа популярным республиканцем Скоттом
Мир
Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль
Наука и техника
В NASA назвали причину провала миссии лунного модуля Peregrine
Мир
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракеты-перехватчика по подозрительной цели
Мир
Борис Джонсон предрек военную помощь Киеву в случае победы Трампа
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в Махачкале
Мир
США сообщили об ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене
Мир
Слова Кулебы сочли признанием в нежелании заботиться о жизни украинцев
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке
Мир
МАГАТЭ обнаружило мины на периферии территории Запорожской АЭС
Мир
Два британских военных корабля столкнулись на базе в Бахрейне
Мир
В Белом доме выступили против прекращения огня в Газе
Мир
Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии
Сюжет:

Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

Байден: ХАМАС напало на Израиль из-за плана США сблизить Тель-Авив и Эр-Рияд
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одной из причин нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2022 года могла стать попытка США нормализовать отношения Саудовской Аравии и еврейского государства. Об этом в пятницу, 19 января, заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе конференции в Белом доме.

«Причина, по которой ХАМАС сделало то, что сделало, заключалась в том, что я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения (Эр-Рияда и Тель-Авива. — Ред.)», — сообщил он.

По его словам, в планах США было также «изменить динамику» в ближневосточном регионе.

Контролируемое сближение: США хотят примирить Израиль с Саудовской Аравией
Налаживание отношений может угрожать интересам России в регионе

13 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия приостановила процесс нормализации отношений с Израилем. Соответствующие переговоры были отложены. При их возобновлении вопросу об уступках Израиля палестинцам необходимо уделить особое внимание, отметил один из собеседников издания.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024