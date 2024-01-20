Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

Одной из причин нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2022 года могла стать попытка США нормализовать отношения Саудовской Аравии и еврейского государства. Об этом в пятницу, 19 января, заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ходе конференции в Белом доме.

«Причина, по которой ХАМАС сделало то, что сделало, заключалась в том, что я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения (Эр-Рияда и Тель-Авива. — Ред.)», — сообщил он.

По его словам, в планах США было также «изменить динамику» в ближневосточном регионе.

13 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия приостановила процесс нормализации отношений с Израилем. Соответствующие переговоры были отложены. При их возобновлении вопросу об уступках Израиля палестинцам необходимо уделить особое внимание, отметил один из собеседников издания.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.