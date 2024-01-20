В ЛНР открыли школу по киберспорту

Торжественное открытие школы по киберспорту прошло в Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Отмечается, что в Алчевске уже действует филиал Федерации компьютерного спорта РФ, а теперь в местном центре культуры и народного творчества открыли профессиональную базу для подготовки киберспортсменов.

В школе 10 столов с игровыми компьютерами, которые привезли из Москвы при поддержке Федерации компьютерного спорта РФ и депутатского корпуса Госдумы.

В ноябре к главе Алчевска Альберту Апшеву обратилась местная молодежь, которая увлекается киберспортом. С помощью ООО «ЮГМК» был организован ремонт помещений для школы киберспорта, а при поддержке комитета Госдумы по физкультуре и спорту, в частности зампредседателя комитета Амира Хамитова и председателя Дмитрия Свищева, было подарено специальное оборудование для работы отделения.

Ранее, 17 декабря, завершился шестой сезон Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги). По итогам финальных матчей первое место занял МАОУ «Лицей № 11» (Ростовская область), второе место — МАОУ «Лицей № 3» (Чувашская Республика, город Чебоксары), третье место — МАОУ «СШ № 149» (Красноярский край).