Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест

Симоновский районный суд Москвы после повторного рассмотрения дела о разжигании ненависти со стороны блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя (настоящая фамилия Раджабзода) отправил его под домашний арест. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба государственного органа.

«Суд избрал Салмону Раджабзода меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в заявлении.

Блогера задержали 7 января. Известно, что в отношении Раджабзода завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Изначально, 9 января, Симоновский районный суд оставил блогера на свободе, посчитав доводы следствия неубедительными. Однако впоследствии Мосгорсуд отменил постановление и направил дело на новое рассмотрение.

По данным Следственного комитета России, не позднее 9 декабря 2023 года уроженец Республики Таджикистан снял и разместил в Сети видеоролик, «содержащий признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности». На одной из таких записей парень подходил к девушкам славянской внешности с целью знакомства, после чего предлагал поцеловаться или обменяться телефонами. Если собеседницы соглашались, он им отказывал, сопровождая все непристойными комментариями.